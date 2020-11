Este é o homem que pode ter ajudado Paulo Cupertino a fugir do Brasil; saiba mais

A polícia de Dourados, cidade do interior do estado do Mato Grosso Sul, deu início recentemente à uma nova busca ao homem mais procurado Brasil, Paulo Cupertino, após boatos de que ela estaria tentando chegar ao Paraguai, pedindo carona a caminhoneiros.

De toda forma, um novo detalhe pode indicar que este talvez seja um alarme falso e de que na verdade o assassino do ator Rafael Miguel e seus pais já estaria fora do Brasil. E como isso é possível?

Segundo detalhes da investigação, na última semana foi descoberto o local onde Cupertino viveu por cerca de 8 meses e embora ele tenha passado despercebido pela maioria, uma pessoa em específico, ao que tudo indica, conhecida sua verdadeira identidade, estamos falando de Alfonso Helfenstein.

Leia também:

Além de ser o dono do sítio que abrigou Paulo Cupertino por todo este período, Alfonso Helfenstein, que na verdade adota o nome falso de Carlos Helfenstein, é piloto profissional e foi condenado em 2008 por transportar 300 quilos de maconha. Helfenstein também é foragido da polícia.

O ponto que chama atenção e que pode indicar que talvez o ex-empresário já esteja fora do país e que tenha recebido auxílio de Helfenstein, é que no dia em que foi descoberto seu esconderijo, em 27 de outubro, os investigadores de São Paulo que vasculhavam a região descobriram que Alfonso Helfenstein pousou no aeroporto da cidade às 11h e decolou novamente às 15h30, do mesmo dia. Ambos são horários em que o aeroporto fica vazio, então não se sabe se o piloto estava acompanhado de Paulo Cupertino.

Por fim, a polícia segue agora investigando para tentar capturar ambos, foragidos e tentar entender também o que teria motivado Helfenstein a ajudar o ex-empresário.