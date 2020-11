Esta é a nova aparência de Paulo Cupertino, segundo polícia

A Polícia Civil do Paraná divulgou esta semana uma fraude descoberta na emissão de um documento de identificação, trata-se de Paulo Cupertino acusado da morte do ator Rafael Miguel e seus pais, após recusar-se a aceitar o relacionamento do artista com sua filha, Isabela Tibcherani.

Desde o crime cometido no ano passado, Cupertino está foragido e é até então procurado. Na última quarta-feira (30) a polícia paranaense informou que o empresário havia sido detido, mas depois voltou atrás e comunicou tratar-se de um equívoco.

Como citado no início desta matéria, Cupertino conseguiu emitir um novo documento, na cidade de Jataizinho, no interior do Paraná. Vale esclarecer que a identificação é verdadeira, porém com dados falsos.

Em seu novo RG, Cupertino passou a ser conhecido como Manoel Machado da Silva. Na foto divulgada pela polícia, ele também está com o visual alterado, agora com cabelos grisalhos e curtos, além da barba.

Há a suspeita de que Cupertino teria emitido o novo documento para deixar o Brasil, mas não há nenhuma informação confirmado. O funcionário que emitiu o RG também está sob investigação.

Como a prisão da última quarta-feira não foi concluída, a polícia tenta agora desenhar o passo a passo feito pelo homem que está foragido.

Veja a seguir a atual aparência, aliás a última registrada, de Paulo Cupertino.