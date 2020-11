Urgente! Polícia tenta evitar que Paulo Cupertino fuja para o Paraguai

Desde que foi revelada sua moradia na última semana, em um sítio de Eldorado, cidade do interior do estado do Mato Grosso do Sul, Paulo Cupertino voltou mais uma vez a fugir. Ele abandonou o local que viveu disfarçado como Manoel Machado da Silva, por vários meses, até que teve sua identidade descoberta na última terça-feira (27).

Em informações recentes, compartilhadas pelo portal Campo Grande News, o ex-empresário que se encontra foragido desde o ano passado, acusado da morte do ator Rafael Miguel e seus pais, após recusar-se a aceitar o relacionamento do artista com a filha, Isabela Tibcherani, estaria tentando fugir ao Paraguai, país vizinho ao Brasil, desde a última semana, pedindo carona, a partir da cidade de Dourados.

Mesmo tratando-se a princípio de boatos, sem nenhuma informação concreta, a polícia local resolveu fazer um cerco entre as cidades de Dourados e Ponta Porã.

Em entrevista ao Campo Grande News, o delegado da Polícia Civil de Dourados, Lupércio Degerone, relatou: “Desde quando fomos informados, a Polícia Civil de Dourados monitora a situação, em razão dessa possibilidade”.

Vale lembrar que no dia 30 de outubro, a Polícia do Paraná havia emitido um comunicado afirmando que Cupertino havia sido preso, mas logo voltou atrás, pois tratava-se de um engano, isso porque como se sabe, ele estava há meses no estado do Mato Grosso do Sul.

Até o momento, além destes rumores, não há nenhuma nova pista sobre o paradeiro de Paulo.