‘Não vou desistir’: Filha de Cupertino se pronuncia após ataques na internet

Embora o pai, Paulo Cupertino, seja a peça-chave e principal centro de atenção, a filha, Isabela Tibcherani, tem sido alvo de diversos ataques na internet. E por isso, a jovem resolveu utilizar ontem (29) seus stories para se pronunciar sobre os comentários de haters.

Dentre as principais manifestações feitas através de comentários, há a acusação de que Tibcherani estaria utilizando o caso do assassinato de seu ex-namorado, o ator Rafael Miguel e seus pais, para se promover e ganhar visibilidade na mídia.

Confira abaixo algumas das mensagens compartilhadas:

Reprodução - Instagram

Leia também:

Logo após compartilhar os comentários, Isabela se posicionou, também pelos stories, e disse: “Eu sei da minha verdade e sou plenamente em paz com tudo que sou e me torno, a cada dia, independente das adversidades mas, pessoas como essas, não têm noção do peso das palavras”, comentou. Ela ainda continuou: “Desistam! Eu não vou me matar, eu não vou desistir. Como a Fênix, eu renasço, cada vez mais forte”.

Além das manifestações, Tibcherani que estava sem foto de perfil e em seu feed, voltou com suas publicações.

Caso Paulo Cupertino

Pai de Isabela Tibcherani, Paulo Cupertino é procurado desde 2019, após se converter no principal suspeito do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais.

Na última quarta (28) a Polícia Militar do Paraná havia afirmado na parte da manhã que o homem havia sido preso, mas depois voltou atrás e reportou que tratava-se de um equívoco.