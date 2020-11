Assim é como tem vivido a filha de Paulo Cupertino; saiba mais

Pouco mais de um ano após a tragédia que marcou a filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, a jovem começa a dar indícios de que está tentando retomar aos poucos a normalidade em sua vida.

Na última semana, a Polícia do Paraná havia emitido um comunicado afirmando que Cupertino havia sido preso, o que foi a princípio um alívio para a filha, mas logo após voltou atrás e disse tratar-se de um engano. A notícia trouxe grande impacto emocional para Isabela, que publicou uma foto chorando com um desabafo.

De toda forma, mesmo com toda esta situação, a jovem vem demonstrando alguns sinais de que tenta recomeçar a vida. Em sua conta do Instagram, Tibcherani compartilha diariamente um pouco de sua rotina e o que vem fazendo.

Além de seu dia a dia, que ao que tudo indica, aos poucos vai retornando à uma normalidade, mesmo com todo o trauma sofrido, a filha de Paulo Cupertino lançou em agosto deste ano a música “Aquela Paz” que seria uma homenagem à seu ex-namorado, o ator Rafael Miguel. Confira a seguir o vídeo publicado no YouTube.

Sobre o caso Cupertino

Foragido desde o ano passado, Paulo Cupertino é acusado do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, após recusar o relacionamento da filha com o artista.

Recentemente, a Polícia Civil do Paraná fez uma nova descoberta: Cupertino conseguiu emitir um novo documento, na cidade de Jataizinho, no interior paranaense e além de ter a aparência modificada, passou a ser conhecido como Manoel Machado da Silva.

Como a prisão da semana passada não foi de fato concluída, a polícia segue agora investigando para tentar definir qual o trajeto e paradeiro atual do pai de Isabel Tibcherani.