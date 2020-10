Vídeo mostra embaixadora das Filipinas no Brasil agredindo empregada

O governo das Filipinas ordenou que sua embaixadora no Brasil, Marichu Mauro, voltasse para seu país de origem nesta segunda-feira após um vídeo que revelou a diplomata agredindo fisicamente uma empregada doméstica.

De acordo com o Infobae, a embaixadora que estava no Brasil em 2018, está sob investigação: “O Departamento de Relações Exteriores ordenou que a embaixadora filipina no Brasil retorne imediatamente após a publicação de imagens mostrando maus-tratos a sua empregada doméstica”, disse um comunicado.

As imagens foram usadas como prova em uma denúncia contra Mauro em agosto. Um funcionário da embaixada compilou os episódios de abuso.

Brazilian news channel GloboNews has released a report showing Philippine ambassador to Brazil Marichu Mauro assaulting her helper multiple times inside the diplomatic residence. pic.twitter.com/qOo9CBZMEY — Taga Ormoc Daily (@DailyTaga) October 26, 2020

Mauro residia em Brasília há dois anos e meio, quando foi recebida pelo então presidente brasileiro, Michel Temer, e no início deste mês foi condecorada pelo atual presidente, Jair Bolsonaro.