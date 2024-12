VÍDEO: PM preso após jogar jovem de ponte em SP tinha canal na web onde mostrava perseguições

Soldado da PM Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, preso após jogar jovem de ponte, tinha canal no YouTube onde mostrava perseguições policiais

O soldado Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, que foi preso após jogar um jovem de uma ponte durante uma abordagem, na Zona Sul de São Paulo, também era influenciador digital e youtuber. No canal “Felipe 22M”, que foi retirado do ar, o agente costumava compartilhar imagens das perseguições que fazia para a Rondas Ostensivas com Apoio de Moto (Rocam), sendo que era seguido por mais de 300 mil pessoas.

Um vídeo publicado pelo portal “Metrópoles” resgatou algumas dessas imagens compartilhadas pelo soldado (assista abaixo):

O soldado costumava postar imagens dos chamados “pinotes”, que eram as perseguições registradas por câmeras acopladas em seu capacete. As gravações são de julho de 2021, quando o PM era lotado no 22º Batalhão de Polícia Metropolitano (BPM).

Apesar do canal oficial do soldado ter sido retirado do ar, ainda é possível encontrar alguns vídeos em circulação de Luan Felipe perseguindo suspeitos.

Conforme a reportagem, também em 2021, o soldado deu entrevista a um podcast, no qual falou que participar de perseguições com motocicletas era uma de suas paixões. “Não consigo entender como tem ‘mike’ [policial] que não gosta. É um amor que não dá para explicar”, disse ele. O conteúdo também foi apagado após a repercussão sobre a prisão do agente.

Prisão mantida

Luan Felipe, que atualmente está lotado no 24º Batalhão de Polícia Militar de Diadema, no ABC Paulista, foi afastado das funções, juntamente com outros 12 colegas, após ser flagrado em um vídeo arremessando o entregador Marcelo Barbosa Amaral, de 25 anos, de uma ponte. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira (2).

Ao prestar depoimento, ele alegou que não queria arremessar o rapaz, mas sim “imobilizá-lo”. Porém, a Corregedoria pediu à Justiça Militar a prisão preventiva dele. A medida foi acatada e cumprida na manhã de quinta-feira (5).

Ainda na mesma data, ele passou por uma audiência de custódia na Justiça Militar, quando chorou. Ele teve a prisão preventiva mantida na sessão e foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte da Capital.

A defesa do soldado não foi encontrada para comentar o assunto após a publicação desta reportagem.

Inocentado por homicídio

O policial militar Luan Felipe já esteve envolvido na morte de um suspeito, em 2023. De acordo com o colunista Josmar Josino, do UOL, o PM chegou a ser investigado por homicídio da vítima, morta com 12 tiros, mas foi inocentado.

O suspeito morto foi identificado como Maycon Douglas Valério, de 31 anos. Em março do ano passado, ele passou a ser perseguido pelo PM e outro colega, que integravam as Rondas Ostensivas com Apoio de Moto (Rocam), ao ser flagrado circulando em uma motocicleta em alta velocidade e sem capacete, em Diadema, no ABC Paulista.

Os PMs passaram a perseguir o suspeito, que em um determinado momento, abandonou a moto e tentou fugir a pé. Luan Felipe continuou a acompanhar Maycon, enquanto o colega ficou com as motocicletas. Quando estava na Travessa Espelho Mágico, disse que viu o suspeito armado e mirando em sua direção. Foi quando o agente efetuou 12 tiros e matou o suspeito.

Luan Felipe foi investigado pelo homicídio, mas o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) entendeu que o PM agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever e ele foi inocentado.

Em janeiro deste ano, o promotor João Otávio Bernardes Ricupero manifestou-se favorável ao arquivamento do caso, o que foi acatado pelo juiz José Pedro Rebello Giannini, da Vara do Júri de Diadema, no dia 24 daquele mês.