PM afasta 13 agentes após homem ser jogado de ponte na Zona Sul de SP; vídeo mostra a ação

A Corregedoria da Polícia Militar afastou 13 agentes envolvidos na ocorrência em que um homem foi jogado de uma ponte dentro de um rio, em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, criticou a ação do policial que arremessou a vítima e falou sobre “severa punição”.

“Anos de legado da PM não podem ser manchados por condutas antiprofissionais. Policial não atira pelas costas em um furto sem ameaça à vida e não arremessa ninguém pelo muro. Pelos bons policiais que não devem carregar fardo de irresponsabilidade de alguns, haverá severa punição”, escreveu o secretário no X.

Em outra postagem, ele destacou que determinou o afastamento dos agentes envolvidos até o fim das investigações e ressaltou que a conduta flagrada no vídeo não “encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar” (assista abaixo).

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também criticou o caso e afirmou que ele será devidamente apurado.

“A Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. Policial está na rua pra enfrentar o crime e pra fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Além disso, outras providências serão tomadas em breve”, escreveu o governador no X.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, também emitiu uma nota pública de repúdio e disse que já designou que o Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública (GAESP) integre as investigações a fim de “punir exemplarmente” os policiais envolvidos na abordagem.

“Estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis! Não há outra forma de classificar as imagens do momento no qual um policial militar atira um homem do alto de uma ponte, nesta segunda-feira. Pelo registro divulgado pela imprensa, fica evidente que o suspeito já estava dominado pelos agentes de segurança, que tinham o dever funcional de conduzi-lo, intacto, a um distrito policial para que a ocorrência fosse lavrada”, destacou Costa.

Relembre o caso

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (2). Um vídeo mostra o homem, que usava uma camiseta azul, em cima de uma ponte ao lado de policiais militares. Em um determinado momento, um dos PMs o segurou, o levou até a barreira de proteção e o arremessou em um rio (assista abaixo):

Uma testemunha registrou o momento em que os policiais faziam a abordagem e arrastavam uma motocicleta. Na sequência, um dos agentes segurou o homem e o arremessou da ponte.

Os agentes que apareceram nas imagens seriam do 24º BPM de Diadema, na Grande São Paulo, mas perseguiram o homem até Cidade Ademar, na Zona Sul da Capital. Os agentes disseram no registro de ocorrência que nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, mas omitiram a questão de que ele foi jogado por um dos PMs da ponte.

Testemunhas contaram que o homem que foi jogado sofreu ferimentos e foi socorrido por pessoas em situação de rua que estavam na região. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dele.