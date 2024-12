Corregedoria da PM pede à Justiça prisão de agente que arremessou jovem de ponte em SP

Nesta segunda-feira, dia 04 de dezembro, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo pediu à Justiça Militar a prisão do agente que jogou um homem de uma ponte durante uma abordagem, na Vila Clara, Zona Sul da cidade.

De acordo com o portal G1, a informação foi confirmada por fontes do governo paulista. A Justiça Militar aprecia o pedido de prisão preventiva e decretou sigilo no inquérito.

O soldado do 24º Batalhão da PM, identificado como Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, e outros 12 policiais envolvidos no caso, estão afastados de suas funções.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o “agente responsável pela agressão foi ouvido e sua prisão foi solicitada à Justiça Militar”.

Ainda de acordo com a SSP, o “caso também é apurado pela Polícia Civil, por meio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO) da 2ª Seccional. Diligências estão em andamento para a oitiva da vítima e o esclarecimento dos fatos”. A defesa de Luan Felipe alegou que não se manifestará.

Relembre o caso

Na madrugada na última segunda-feira (02), um jovem, identificado apenas como Marcelo, de 25 anos, foi arremessado dentro de um rio durante uma abordagem policial, na rua Padre Antônio Gouveia, no bairro Cidade Ademar. O momento foi registrado por moradores.

Nas imagens, é possível ver o alvo, que usava uma camiseta azul, em cima de uma ponte ao lado de outros agentes. Em um determinado momento, um dos PMs o segurou, o levou até a barreira de proteção e o arremessou na água.

Segundo testemunhas, o homem sofreu ferimentos e foi socorrido por pessoas em situação de rua que estavam na região. De acordo com o pai do jovem, ele está bem.

“É inadmissível, não existe isso aí. A polícia está aí para fazer a defesa da população, não fazer o que fez. Trabalhador [o filho], menino que sempre correu atrás do que é dele. Não tem envolvimento, passagem [pela polícia], não tem nada. Queria a explicação desse policial e o porquê ele fez isso”, relatou Antonio Donizete do Amaral, em entrevista ao ‘Jornal Nacional’, da TV Globo.

Os agentes disseram no registro de ocorrência que nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, mas omitiram a questão de que ele foi jogado por um dos PMs da ponte.

