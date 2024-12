Testemunhas relatam que homem arremessado em ponte por PM saiu andando com a cabeça machucada

Um homem foi arremessado de uma ponte pela PM, em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo o Metrópoles, testemunhas locais relataram ter visto a vítima com a cabeça “bastante machucada” saindo e caminhando de dentro do Córrego do Cordeiro. A queda foi de três metros.

Segundo uma das testemunhas ao Metrópoles, a PM iniciou as buscas por jovens circulando em motos pelo local por volta das 21h. Após ter passado algumas vezes no local, o jovem foi abordado pelos agentes em uma delas. A testemunha conta que, após ter sido lançado da ponte no rio, o jovem conseguiu se levantar e sair andando. Os PMs teriam ido embora, voltando cerca de 10 minutos depois, cercando o local com uma equipe impedindo a proximidade das pessoas.

De acordo com uma moradora que presenciou o agente lançando o jovem, apesar do barulho das festas incomodar bastante, viu crueldade na abordagem da PM contra o jovem. Uma pessoa em situação de rua também relatou sobre o episódio. Segundo ele, a vítima disse ao PM antes de ser arremessada: “O senhor não vai atrasar meu lado, né?”, haja vista trabalhar como entregador e temer perder a moto.

Segundo a reportagem, as testemunhas alegaram que os pancadões são frequentes na região, especialmente durante os fins de semana. Eles contaram que a abordagem da PM costuma ser violenta, incluindo lançamento de bombas e agressão aos frequentadores. Por outro lado, relataram ter sido a primeira vez de algo na proporção do episódio da madrugada de domingo para segunda (2).

