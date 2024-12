Verão retorna a São Paulo neste fim de semana

A passagem de uma frente fria pelo litoral trouxe chuva e frio para o paulistano durante toda a semana, mas o verão retorna à Capital neste final de semana, que promete dias quentes, com o sol brilhando, de acordo com a meteorologia.

Segundo a Climatempo, o calor aumenta no sábado e domingo até chegar aos 30º C na Grande São Paulo e em quase todo o interior e litoral.

Nesta sexta e sábado o sol retorna com força e há previsão de pancadas de chuva no final da tarde e à noite, de forma isolada.

Mas a alegria do paulistano pode durar pouco. No domingo, uma nova frente fria chega do sul do país, trazendo muitas nuvens de chuva e a possibilidade de pancadas fortes, com raios e bento forte. Apesar disso, o domingo continua quente, com termômetros marcando 30º C. A temperatura começa a cair a partir de segunda-feira.

TEMPORAIS NO SUL

A lenta passagem de uma frente fria levará fortes temporais para o estado de Santa Catarina entre hoje e o começo da próxima semana, com previsão de chuva acumulada de até 200 mm.

Os temporais devem vir acompanhados de intensas rajadas de vento de até 70 km/h, com risco de queda de árvores e danos para a rede elétrica. A Defesa Civil colocou todo o estado em alerta para os próximos dias.