Chuva em SP: Cidade está em estado de atenção para alagamentos nesta quinta-feira (5), segundo CGE

Assim como ao longo de toda a semana, a tarde desta quinta-feira, dia 05 de dezembro, é marcada novamente por chuva na cidade de São Paulo.

E, mesmo que a chuva tenha perdido força neste momento, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura, o alerta amarelo para alagamentos ainda pega as zonas Norte, Oeste, Leste, Centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo calor e a atuação da brisa marítima, que atuaram com forte intensidade e lento deslocamento na tarde desta quinta-feira, perderam força.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, mostram chuva leve em toda a Zona Norte, em partes da Oeste, na subprefeitura de Pinheiros, no Centro e em parte da Zona Leste, nas subprefeituras da Mooca, Penha, Aricanduva/Formosa e São Rafael.

O estado de atenção para alagamentos nas regiões permanece, devido a áreas de chuva forte que atuam nos municípios de Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Araçariguama, seguirem com deslocamento para a capital paulista.

E como ficam as próximas horas? O tempo segue instável, com possibilidade de chuva isolada atuando com menor intensidade, devido a novas áreas que oscilam entre leve e moderada e atuam no interior, seguirem em direção à capital paulista.