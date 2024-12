Corpo de mãe desaparecida após enxurrada é encontrado em córrego

O Corpo de Bombeiros encontrou, nesta quinta-feira (5), o corpo da mãe desaparecida após ser levada por uma enxurrada em Ibitinga (SP).

A vítima foi encontrada em um córrego próximo à Rodovia Deputado Vitor Maida, na altura do Km 54, por um funcionário que limpava o local. Segundo os bombeiros, o homem puxou o corpo da mulher junto com os galhos que havia no rio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima desapareceu na tarde da última terça-feira (3), quando tentou salvar o filho que havia escorregado em um córrego na Avenida Carolina Geretto Dall’Acqua. Ambos foram levados pela água.

O endereço em que as vítimas foram levadas é próximo a um córrego na cidade. Por conta do grande volume de chuvas, que ocasionou transbordamento do local, e da baixa visibilidade, as buscas foram interrompidas na última terça e retornaram na quarta-feira (4).

Nas 24 horas que antecederam o desaparecimento das vítimas, o município foi atingido por 18,5 milímetros de chuva. O número é mais do que o dobro dos 7 mm previstos por dia, pela média climatológica da Defesa Civil, para a região nesta época do ano.

A procura pela criança desaparecida continua. Três viaturas dos bombeiros estão empenhadas na ação.