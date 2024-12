VÍDEO: Mulher é arrastada por enxurrada e fica presa embaixo de carro no DF; ela foi socorrida

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi arrastada por uma enxurrada na região do Sol Nascente, no Distrito Federal. A vítima foi levada pela força da água e ficou presa embaixo de um carro (assista abaixo). Pedestres e funcionários de uma farmácia presenciaram a cena e ajudaram no resgate, sendo que ela precisou ser reanimada. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde.

O caso ocorreu na tarde do último domingo (1º), nas proximidades do Condomínio Gênesis, enquanto chovia forte na cidade. As imagens mostram quando a mulher tentou caminhar na via pública e foi arrastada pela força da água.

Após ser resgatada pelas testemunhas, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Os socorristas levaram a mulher até um hospital, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela. O nome também não foi revelado.

Em entrevista ao “Metrópoles”, o balconista João dos Santos, que mora na região e viu a cena, contou que a mulher fazia compras em um comércio, quando tentou ir embora e foi levada pela enxurrada. Ela teria batido com força contra o veículo, o que a fez ficar inconsciente.

“Quando a vimos em apuros, não deu nem tempo de pensar. Só corremos para ir ajudá-la. Ela estava desacordada e quase se afogando; então, fizemos massagem cardíaca até que ela recuperasse a consciência. Depois, outro funcionário [da farmácia] ligou para a emergência”, detalhou João.