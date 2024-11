VÍDEOS: Veja o momento em que enxurrada invade creche e deixa crianças desesperadas, em SP

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma enxurrada invadiu uma creche em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, durante a forte chuva registrada na tarde de quarta-feira (6). É possível ver as crianças desesperadas, aos gritos, enquanto eram retiradas do meio da água e colocadas em cima das mesas (assista abaixo). Apesar do susto, a Defesa Civil informou que alunos e funcionários foram resgatados em segurança e ninguém ficou ferido.

A enxurrada invadiu a Creche Alzira Silva Medeiros, que atende cerca de 120 alunos. Em um dos vídeos é possível ver o desespero dos funcionários, enquanto pediam por socorro e tiravam os pequenos, ilhados pela água. ‘’Misericórdia, meu Deus do céu. Tira as crianças, coloca para fora, coloca tudo dentro do ônibus’', dizia uma mulher.

De acordo com a Defesa Civil, todas as crianças foram resgatadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e estão bem. Os funcionários da creche também saíram em segurança.

Já a Prefeitura de Osasco informou que as crianças são atendidas em outras unidades nesta quinta-feira (7), enquanto é realizada a limpeza da creche e troca de móveis danificados pela água.

Arrastado por enxurrada

Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, a chuva também causou muitos transtornos na quarta-feira. Uma cena chamou atenção, quando um rapaz apareceu em um vídeo sendo arrastado por uma enxurrada (veja abaixo).

Segundo a Defesa Civil, o jovem teria feito uma “brincadeira” tentando nadar durante uma chuva forte, mas acabou sendo levado pela força da água. Ele chegou a ser dado como desaparecido, mas foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

A cidade foi uma das mais atingidas pela chuva forte, sendo que várias ruas ficaram alagadas e foi registrado até um deslizamento de terra. Casas também foram inundadas pela água e uma desabou. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos.