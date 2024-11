Chuva em SP: em função da previsão de temporais nos próximos dias, Defesa Civil cria ‘gabinete de crise’

Agentes da Defesa Civil de todo o Estado de São Paulo estarão em alerta nesta quinta e sexta-feira para a possibilidade de temporais previstos para toda a região, de acordo com dados meteorológicos.

ANÚNCIO

O governo de São Paulo determinou a instalação de um ‘gabinete de crise’ que ficará de plantão para garantir respostas mais rápidas em caso de emergências causadas pelas chuvas nestes dois dias. Além da defesa civil, o gabinete contará com representante de outras autarquias e concessionárias, como empresas de energia elétrica, normalmente as mais demandadas após as tempestades.

ONDE E QUANTO DEVE CHOVER

A previsão para as várias cidades do estado é de chuva intensa, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, mas os níveis de chuva foram classificados como ‘altos’ e ‘muito altos’.

LEIA TAMBÉM:

Nas regiões de Marília e Presidente Prudente os níveis previstos são altos, mas nas cidades da região metropolitana de São Paulo, incluindo Capital, Baixada Santista e Litoral Norte , os níveis previstos são ‘muito altos’, com grande possibilidade de causar alagamentos, quedas de árvore e cortes de energia.

Mais preocupante ainda é a situação de Bauru e Araraquara, onde a previsão é de chuvas mais fortes que as previstas para a Grande São Paulo.

Os temporais previstos para os próximos dias estão ligados à passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste que vai criar condições de pancadas de chuva forte e temporais.