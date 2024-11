Dez estados brasileiros, entre eles São Paulo, correm risco de temporal nesta quarta-feira

Pelo menos dez estados brasileiros devem sofrer com temporais nesta quarta-feira, de acordo com a previsão da Climatempo, em função do ar quente e úmido que predomina em boa parte do país.

Nos estados da região sudeste, onde está São Paulo, o alerta de maior risco vale para região da Serra da Mantiqueira e vale do Paraíba, no centro, oeste e noroeste do estado, onde a chuva deve ser mais intensa e perigosa. Mas a região leste e norte de São Paulo, onde está a Capital, também terá pancadas de chuva de moderada a forte.

Em Minas Gerais, o Triângulo mineiro está em alerta máximo, mas as chuvas também devem cair forte no centro-sul e noroeste do estado e no Espírito Santo na tarde desta quarta-feira.

LEIA TAMBÉM:

A Climatempo emitiu um alerta de temporal para o extremo sul de Goiás, na divisa de Mato Grosso do Sul e em todo o centro-oeste e sul do mato Grosso.

NOVA FRENTE FRIA

No sul do Brasil, uma nova frente fria chega com força no Rio Grande do Sul aumentando as condições de chuva no estado, enquanto outra frente se afasta para o alto mar.

A nova frente trará temporais para a região sudoeste do Rio Grande do Sul, planalto norte de Santa Catarina e leste e norte do Paraná, incluindo a capital Curitiba, de acordo com a meteorologia.