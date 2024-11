Pancadas de chuva podem causar alagamentos em São Paulo na noite desta terça-feira (5), segundo CGE

O Centro de Gerenciamento de Emergências apontou potencial de alagamento em algumas regiões de São Paulo nesta terça-feira (5), haja vista a chegada das pancadas de chuva que devem chegar nas próximas horas, da tarde para noite

ANÚNCIO

De acordo com as medições das estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, a temperatura ultrapassou os 28°C, enquanto a umidade relativa do ar chegou perto de 50%. Conforme os dados do CGE, novembro acumulou até o momento 38,3mm de chuva, correspondendo a 28,2% dos 135,7m esperados para o mês.

Leia mais:

Confira o que diz o CGE sobre a previsão para a noite desta terça-feira (5):

“Nas próximas horas o tempo abafado e a chegada da brisa marítima geram áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite.”

“Há condições para pontos isolados de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado eleva o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra.”