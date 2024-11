Homem de 37 anos mata a própria mãe a facadas em apartamento e é preso no interior de São Paulo

Na noite da última segunda-feira, dia 04 de novembro, um homem, de 37 anos, matou a própria mãe com golpes de faca no apartamento onde moravam, no bairro Dom Bosco, na região do Taquaral, em Campinas, município no interior de São Paulo. Ele foi preso. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, foi até a delegacia e confessou o crime. Conforme a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o autor do assassinato morava no imóvel com a mãe e a filha dele, de apenas sete meses.

A PM relatou que ele tem histórico de envolvimento com drogas e faz uso de medicamentos psiquiátricos. Ainda segundo a polícia, a criança é fruto de um relacionamento do homem com uma mulher que conheceu por redes sociais.

A mãe dele, de 61 anos, não aceitava que ele criasse a bebê em casa. Os vizinhos contaram à polícia que não ouviram nenhuma briga ou gritos no apartamento.

No 1º Distrito Policial, onde foi para confessar o crime, o homem estava com a filha. O Conselho Tutelar foi acionado para ajudar nas decisões sobre a guarda da criança.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município como ameaça, violência doméstica e feminicídio. A faca usada pelo autor do crime também foi apreendida.