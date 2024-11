Homem agride esposa e é preso após fugir com filhos em Jundiaí, SP

Na madrugada deste domingo (03/11), um homem de 40 anos foi detido em Jundiaí, interior de São Paulo, após ser acusado de violência doméstica e de fugir com os filhos em um carro furtado de um cliente. De acordo com o Metrópoles, a ocorrência começou quando ele, que trabalha como funileiro, teria agredido sua esposa, com um soco no rosto, na residência da família, localizada na Vila Hortolândia. Após o ataque, ele pegou o veículo de um cliente e levou as duas crianças – uma de 5 anos e um bebê de 7 meses – com ele, deixando a mulher para trás.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Chuva intensa alaga ruas de cidade no RS em 2 horas e supera média mensal de novembro

Após ser arrastado pela correnteza, homem de 35 anos morre afogado na Praia Grande, em Ubatuba, SP

Jovem de 23 anos é preso após tentar estuprar uma adolescente em Itupeva, SP

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem circulando com o carro pela cidade, apresentando sinais de embriaguez. Durante a abordagem, as autoridades confirmaram que ele estava com as crianças e o conduziram à delegacia, onde ele confessou a agressão e também afirmou ter ingerido álcool antes de cometer os atos. A situação alarmante foi registrada na presença das crianças e da esposa, que também foi chamada à delegacia para prestar depoimento.

Na delegacia, a esposa se recusou a receber atendimento médico e também decidiu não pedir uma medida protetiva contra o marido, uma escolha que surpreendeu as autoridades e que ainda será avaliada em um possível acompanhamento social. Embora tenha relatado a agressão aos policiais, a mulher não mostrou interesse em formalizar outras denúncias ou requerer suporte judicial para sua proteção.