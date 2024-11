Chuva intensa alaga ruas de cidade no RS em 2 horas e supera média mensal de novembro

No sábado (2), uma forte chuva atingiu a cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, causando alagamentos em diversas ruas. Em cerca de duas horas, o volume de água registrado chegou a 80 milímetros, próximo da média esperada para todo o mês de novembro, que é de 95 milímetros. Conforme noticiado pleo G1, a intensidade da precipitação surpreendeu os moradores e mobilizou a Defesa Civil, que relatou impactos também em Arroio Grande, outra cidade da região sul do estado.

Embora as ruas tenham sido alagadas e algumas residências afetadas, as autoridades locais confirmaram que não há desabrigados ou desalojados. Segundo a previsão da Climatempo, o tempo deve continuar instável em todo o estado, mesmo com o afastamento da frente fria que trouxe o temporal. Para as próximas horas, há alerta para possíveis chuvas intensas, raios e ventos fortes de até 60 km/h, principalmente nas regiões sul, vales, litoral, metropolitana de Porto Alegre e norte do estado.

Histórico de temporais no estado e novas previsões

O Rio Grande do Sul já enfrenta uma sequência de eventos climáticos extremos neste ano. Há seis meses, em maio, uma série de tempestades e enchentes afetou 478 dos 497 municípios gaúchos, resultando em 183 mortes e vários feridos. Esse cenário fez com que os moradores e a Defesa Civil permanecessem em estado de alerta para possíveis eventos climáticos adversos.

A previsão aponta que, nesta segunda-feira (4), uma nova frente fria pode agravar ainda mais a situação no estado, trazendo novos temporais, principalmente em áreas próximas à fronteira com o Uruguai. A Defesa Civil orienta a população a se manter informada e seguir as recomendações para prevenir acidentes e minimizar danos. Com a frequência de fenômenos climáticos intensos, a atenção e o preparo das autoridades e dos cidadãos tornaram-se fundamentais.