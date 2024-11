Jovem de 23 anos é preso após tentar estuprar uma adolescente em Itupeva, SP

Na manhã do último sábado, dia 02 de novembro, um jovem, de 23 anos, foi preso após confessar ter tentado estuprar uma adolescente nas proximidades da Avenida Nelson Gula, em Itupeva, munícipio do estado de São Paulo, a aproximadamente 70 km da capital paulista.

Segundo o portal G1, a Polícia Militar (PM) informou que a vítima, de apenas 16 anos, voltava do Centro a pé. Quando estava perto de casa, o suspeito apareceu correndo, a agarrou por trás e a arrastou para um matagal.

Praticamente de Muay Thai, a adolescente conseguiu arranhar o jovem e se desvencilhar dele, fugindo em seguida. Ela então acionou a polícia.

No local, os agentes encontraram uma camisa de time de basquete ensanguentada e um celular com uma foto do suspeito de costas ao lado de uma criança.

Os policiais estiveram na rua que aparecia na imagem e conversaram com moradores. Um dos vizinhos identificou o rapaz da foto e mostrou onde ele morava. A equipe seguiu até o local e, a princípio, o suspeito não quis atender os policiais.

No entanto, depois de muita conversa, ele acabou abrindo o portão da casa e confessando a tentativa de estupro. Ainda de acordo com a PM, o jovem apresentava diversas marcas de arranhão pelo corpo.