Homem de 34 anos morre ao ser atingido por tiro na cabeça dentro do próprio carro em Taubaté, SP

Na madrugada da última quinta-feira, dia 31 de outubro, um homem, de 34 anos, morreu após ser atingido por um tiro dentro do próprio carro, no bairro Três Marias, em Taubaté, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações da Band, consta no boletim de ocorrência que a vítima, que não teve o nome divulgado, foi baleada na Rua Benedito Marque, por volta das 4h.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital Regional, com o projetil ainda alojado na cabeça. Lá, ele permaneceu internado. No entanto, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Taubaté. Até o momento, ninguém foi preso. Ainda segundo o documento policial, não foi encontrada nenhuma testemunha ou câmera de segurança nas proximidades.

Na última quarta-feira (3), um homem, de 29 anos, foi preso após agredir a própria companheira grávida de quatro meses, no bairro Encruzilhada, em Santos, município no litoral do estado de São Paulo.

Conforme o portal G1, a prefeitura informou que uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) realizava um patrulhamento na Avenida Ana Costa quando foi abordada por um morador que relatou ter presenciado a agressão. De acordo com ele, o homem agrediu a esposa, de 38 anos, com um soco no nariz.

O suspeito foi encontrado e detido no local. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e afirmou aos agentes da GCM que a companheira estava na casa dele, localizada na Avenida Washington Luís.

Ainda segundo a prefeitura, a corporação então se dirigiu até o endereço e localizou a mulher sendo atendida por policiais militares.

Os envolvidos foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Em seguida, levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.