Jovem de 24 anos é preso em flagrante após pisotear a cabeça de uma garota de programa no interior de SP

Na noite da última quinta-feira, dia 31 de outubro, um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante por pisotear a cabeça de uma garota de programa, em São José do Rio Preto, município localizado no interior do estado de São Paulo.

Segundo informações do G1, consta no boletim de ocorrência que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão em um bar.

Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima, de 37 anos, desacordada no chão. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base. Lá, foi entubada com quadro de traumatismo craniano. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

O dono do bar contou aos agentes da GCM que o jovem havia se trancado nos fundos. Ao ser abordado, ele relatou que a mulher teria ido para cima dele com uma faca, que era do rapaz, e isso teria provocado o ataque.

O suspeito disse também que levou cocaína para ele e a vítima consumirem durante o programa. Ele foi preso em flagrante e o caso foi registrado como lesão corporal.

Na manhã também de quinta-feira (31), um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado e morto dentro da 1ª Delegacia da Mulher, no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo.

De acordo com informações do portal Band, o homem tentava impedir a companheira, que também não teve a identidade revelada, de fazer uma denúncia de violência doméstica.

Na delegacia, policiais militares do 7º Batalhão apresentavam uma ocorrência de violência doméstica de uma mulher que havia sido agredida pelo companheiro.

Neste momento, o homem, que chegou ao local de carro, entrou na delegacia e agrediu os policiais, que revidaram e dispararam contra ele. O suspeito chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

O carro do homem deve passar por perícia. O caso será apresentado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de São Paulo.

Ainda de acordo com o portal, os dois policiais que foram agredidos pelo suspeito sofreram ferimentos. Um deles teve o ombro deslocado e outro um dedo quebrado.