Mulher grávida de quatro meses é agredida com soco no nariz pelo companheiro no litoral de SP

Na última quarta-feira, dia 30 de outubro, um homem, de 29 anos, foi preso após agredir a própria companheira grávida de quatro meses, no bairro Encruzilhada, em Santos, município no litoral do estado de São Paulo.

Conforme o portal G1, a prefeitura informou que uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) realizava um patrulhamento na Avenida Ana Costa quando foi abordada por um morador que relatou ter presenciado a agressão. De acordo com ele, o homem agrediu a esposa, de 38 anos, com um soco no nariz.

O suspeito foi encontrado e detido no local. Durante a abordagem, ele confessou a agressão e afirmou aos agentes da GCM que a companheira estava na casa dele, localizada na Avenida Washington Luís.

Ainda segundo a prefeitura, a corporação então se dirigiu até o endereço e localizou a mulher sendo atendida por policiais militares.

Os envolvidos foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Em seguida, levados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Também na última quarta-feira (30), um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) por importunação sexual dentro de um ônibus, em Piracicaba, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo também com o G1, a corporação informou que o suspeito esfregou o órgão genital no ombro de uma mulher que estava dentro do transporte público.

A vítima, que não teve a identidade revelada, entrou em contato com a equipe da GCM, que estava em patrulha no Terminal Central, e relatou que o homem a importunou, esfregando o órgão genital em seu ombro.

Após uma testemunha contar que o suspeito ainda estava no terminal, ele foi localizado pelos agentes sentado em um banco. O homem foi encaminhado para uma base local da Guarda Civil Municipal e negou o crime.

Os envolvidos foram levados até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram ouvidos. Depois da coleta dos depoimentos, foi dada a prisão em flagrante ao homem por importunação sexual. Ele segue preso.