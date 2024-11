Homem de 25 anos é preso em flagrante suspeito de torturar os dois filhos e agredir a companheira em Itu, SP

Na noite do último sábado, dia 02 de novembro, um homem, de 25 anos, foi preso suspeito de torturar os filhos e agredir a companheira, no bairro Chácaras da Primavera, em Itu, município do estado de São Paulo, situado na Região Metropolitana de Sorocaba. As informações são do portal G1.

ANÚNCIO

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mãe das crianças, de 32 anos, contou à polícia que tinha saído de casa para ajudar sua mãe que está doente. No entanto, quando retornou, encontrou os filhos, um menino e uma menina, com ferimentos nas pernas, braços e rosto.

Ela relatou aos policiais que o companheiro disse que as crianças haviam caído. O casal então começou uma discussão, e o suspeito tentou esganá-la, e os dois entraram em luta corporal. A mulher contou que conseguiu fugir da residência com as crianças e foi socorrida por vizinhos.

De acordo com a vítima, ela perguntou aos filhos sobre os machucados. O garoto disse que havia apanhado do pai com um cabo de vassoura e que a menina, ao tentar intervir, foi arremessada contra a parede pelo homem.

Leia também:

Jovem grávida é presa em flagrante ao tentar entrar com drogas em penitenciária no interior de São Paulo

Homem agride esposa e é preso após fugir com filhos em Jundiaí, SP

ANÚNCIO

Crianças foram levadas para o hospital em estado grave

Ainda conforme o documento policial, o menino, de 6 anos, e a menina, de 5, foram levados para o hospital em estado grave.

O menino teve hematomas no crânio, no pescoço, uma possível fratura no braço direito e um corte na perna. Já a menina teve hematomas no crânio e no rosto, segundo o atendimento médico.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado pela polícia e preso. O caso foi registrado como tortura, lesão corporal e violência doméstica no Plantão Policial do município.