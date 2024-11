Jovem grávida é presa em flagrante ao tentar entrar com drogas em penitenciária no interior de São Paulo

Na manhã do último domingo, dia 03 de novembro, uma jovem, de 23 anos, que está grávida, foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas na Penitenciária I de Guareí, que fica localizada no interior de São Paulo.

De acordo com o Metrópoles, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou, em nota, que a jovem mora em Taubaté e foi visitar o companheiro, que está preso no local.

E, durante a revista por scanner corporal, os agentes da penitenciária notaram a presença de um objeto suspeito. A gestante, que não teve o nome divulgado, então confessou que carregava a droga. No total, foram encontrados 55 gramas de maconha.

A jovem foi encaminhada pela Polícia Militar para a delegacia de Itapetininga e, ainda segundo a SAP, a participação do detento, companheiro da gestante presa, no caso também será investigada.

Jovem de 23 anos é preso após tentar estuprar uma adolescente em Itupeva, SP

Na manhã do último sábado (02), um jovem de 23 anos foi preso após confessar ter tentado estuprar uma adolescente nas proximidades da Avenida Nelson Gula, em Itupeva, munícipio do estado de São Paulo, a aproximadamente 70 km da capital paulista.

Segundo o G1, a Polícia Militar (PM) informou que a vítima, de apenas 16 anos, voltava do Centro a pé. Quando estava perto de casa, o suspeito apareceu correndo, a agarrou por trás e a arrastou para um matagal.

Praticamente de Muay Thai, a adolescente conseguiu arranhar o jovem e se desvencilhar dele, fugindo em seguida. Ela então acionou a polícia.

No local, os agentes encontraram uma camisa de time de basquete ensanguentada e um celular com uma foto do suspeito de costas ao lado de uma criança.

Os policiais estiveram na rua que aparecia na imagem e conversaram com moradores. Um dos vizinhos identificou o rapaz da foto e mostrou onde ele morava. A equipe seguiu até o local e, a princípio, o suspeito não quis atender os policiais.

No entanto, depois de muita conversa, ele acabou abrindo o portão da casa e confessando a tentativa de estupro. Ainda de acordo com a PM, o jovem apresentava diversas marcas de arranhão pelo corpo.