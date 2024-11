Após descumprimento de medida protetiva, mulher desfere golpes de faca no abdômen do ex-companheiro no PA

Na manhã deste domingo, dia 03 de novembro, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, esfaqueou o ex-companheiro após ele invadir sua casa e ameaçá-la, no bairro de Santana, em Santarém, pequena cidade no estado de Pará.

Conforme informações do portal G1, a guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar atendeu a ocorrência. Segundo o delegado Willian Richer, o homem teria descumprido uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da mulher.

O que aconteceu

Identificado como Marcos Antônio, o agressor teria invadido o apartamento da ex-companheira, aparentemente sob efeito de álcool, e iniciado uma discussão causada por ciúmes.

Durante a briga, ele então teria pegado uma faca para ameaçá-la. No entanto, a mulher conseguiu se defender e, em meio ao confronto, pegou outra faca e desferiu golpes no abdômen do ex-parceiro. O homem conseguiu sair do apartamento e foi encontrado ferido fora do prédio.

Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital municipal, onde está sob observação. O homem deve passar por um procedimento cirúrgico por causa da gravidade dos ferimentos.

Situação do homem é ‘delicada e grave’

De acordo com a sargento Polliana Peixoto, a situação de Marcos Antônio é delicada e grave, porém está sendo acompanhada por uma equipe médica no Hospital Municipal de Santarém.

A ex-companheira dele foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), onde prestou depoimento e foi liberada.

Agora, a polícia investiga o caso para verificar se ela agiu em legítima defesa, uma vez que a medida protetiva estava em vigor. Porém, o que também será investigado é se houve a tentativa de homicídio.

“Se ficar caracterizado que houve legítima defesa, o inquérito tomará um caminho. Mas, caso seja constatada tentativa de homicídio ou algo similar, a investigação tomará outro rumo”, ressaltou delegado Willian Richer.