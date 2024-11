Homem de 54 anos morre após ser atacado por cão da raça pitbull em uma festa no interior de MG

Na noite da última sexta-feira, dia 01 de novembro, um homem, de 54 anos, morreu após ser atacado por um cão da raça pitbull em uma festa, em Congonhas, município no interior do estado de Minas Gerais.

Conforme informações do portal G1, consta no boletim de ocorrência que o animal ficava em um abrigo próprio, localizado atrás da residência onde a festa era realizada.

No momento em que o homem, identificado como Wander Lucio de Moura, foi até os fundos da casa, em uma área de vegetação, o cachorro conseguiu quebrar a corrente que o segurava e o atacou.

Vítima não resistiu aos ferimentos

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local e encontrou o homem com diversas marcas de mordidas na região cervical e no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e confirmou a morte de Wander.

A tutora do pitbull, que não teve a identidade divulgada, contou à polícia que a vítima trabalhava como pedreiro e costumava prestar serviços para a família dela.

No entanto, na sexta-feira, Wander Lucio estava na casa como convidado do evento. O namorado da mulher tentou ajudar a vítima, mas não conseguiu interromper o ataque do animal.

De acordo com a perícia, a corrente do pitbull foi rompida em duas partes. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo do homem foi levado para o Posto Médico-legal para passar por exames.