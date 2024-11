Homem em surto psicótico é morto pela PM após troca de tiros na Grande São Paulo

Na noite da última segunda-feira, dia 04 de outubro, um homem, de 51 anos, que estava em surto psicótico, foi morto a tiros pela Polícia Militar (PM), em São Bernardo do Campo, município localizado no sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. As informações são do portal G1.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a PM foi acionada para uma ocorrência de disparos em uma casa situada no bairro Vila Dayse.

No local, os agentes foram recebidos a tiros pelo homem e, em reação, atiraram, ainda segundo a versão da SSP. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência. Contudo, acabou não resistindo aos ferimentos.

As armas do homem e dos policiais foram apreendidas e levadas para a perícia. O caso foi registrado no 2º DP de São Bernardo do Campo como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.

Na manhã do último domingo (03), uma jovem de 23 anos, que está grávida, foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas na Penitenciária I de Guareí, que fica localizada no interior de São Paulo.

De acordo com o Metrópoles, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou, em nota, que a jovem mora em Taubaté e foi visitar o companheiro, que está preso no local.

E, durante a revista por scanner corporal, os agentes da penitenciária notaram a presença de um objeto suspeito. A gestante, que não teve o nome divulgado, então confessou que carregava a droga. No total, foram encontrados 55 gramas de maconha.

A jovem foi encaminhada pela Polícia Militar para a delegacia de Itapetininga e, ainda segundo a SAP, a participação do detento, companheiro da gestante presa, no caso também será investigada.