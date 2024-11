Mais matemática, português e aulas de 50 minutos: veja mudanças em escolas de São Paulo para 2025

A Secretaria de Educação de São Paulo anunciou um novo modelo de aulas a ser adotado nas escolas estaduais para o ano letivo de 2025, e entre as medidas adotadas as aulas passarão a ter 50 minutos, e não mais 45 minutos.

Outra medida adotada pela Secretaria é o aumento no volume de aulas de língua portuguesa e de matemática, na proporção de 78% e 33% de aumento, respectivamente. Mudanças valem para o ensino médio e fundamental.

“Para o professor e para o aluno, uma aula de 50 minutos tem muito mais qualidade, porque o professor sempre tem que investir um tempo na chamada, em organizar a turma, em abrir os cadernos. Então, esse tempo faz muita diferença, principalmente na aprendizagem do aluno”, disse o secretário da Educação, Renato Feder. Segundo ele, as medidas impactarão na qualidade do ensino oferecido na rede pública do estado.

Não haverá mudança no itinerário formativo para os alunos da segunda série do ensino médio, que seguem com três opções de aprimoramento, exatas, humanas e técnica profissional.

O governo também já definiu o calendário escolar para 2025 e as aulas no primeiro semestre terão início em 3 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Educação, as medidas adotadas impactarão mais de 1 milhão de estudantes do ensino médio.