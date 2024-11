VÍDEO: Jovem faz ‘brincadeira’ durante chuva e acaba sendo arrastado por enxurrada na Grande SP; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um rapaz foi arrastado por uma enxurrada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na tarde de quarta-feira (6). Segundo a Defesa Civil, o jovem teria feito uma “brincadeira” tentando nadar durante uma chuva forte, mas acabou sendo levado pela força da água (veja abaixo). Ele chegou a ser dado como desaparecido, mas foi encontrado e passa bem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Prefeitura de Carapicuíba após as imagens repercutirem nas redes sociais, sendo que os socorristas localizaram o rapaz na noite de terça-feira. Apesar da situação, ele não ficou ferido.

A cidade foi uma das mais atingidas pela chuva forte, sendo que várias ruas ficaram alagadas e foi registrado até um deslizamento de terra. Casas também foram inundadas pela água e uma desabou. Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos.

Alerta de chuvas fortes

A Defesa Civil do Estado mantém o alerta para chuvas de forte intensidade nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), sendo que os níveis de acumulados de chuva poderão variar entre “alto e muito alto”.

Essas pancadas poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Conforme o alerta, essa condição ocorre devido à passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste, que cria condições para chuva forte e temporais.

O alerta destacou, ainda, que os acumulados de chuva deverão ser altos na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.