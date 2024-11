Marido de influenciadora arrastada por enxurrada desabafa: "Queria ela de volta"

Na tarde do último domingo (24), o marido da influenciadora Jeniffer Soares Martins, a Jhei Soares, fez uma publicação em suas redes sociais lamentando a morte da companheira. Jhei e Wallison Lima chegaram a ser arrastados por uma enxurrada na madrugada de domingo, em Uberlândia (MG). Ele conseguiu se salvar e tentou resgatar a esposa, que não resistiu.

A influencer, que era conhecia por compartilhar publicações de moda e estilo de vida em suas redes sociais, foi arrastada pelas águas e chegou a ser socorrida pelo marido. No entanto, ela acabou se afogando. Imagens compartilhadas nas redes sociais também mostram a ação de pessoas que tentaram ajudar e evitar que o casal fosse arrastado. O casal estava junto há mais de 14 anos.

“Obrigado a todos pelas mensagens, não estou em condições de responder todos, agora está muito difícil por aqui. Só queria ela de volta”, escreveu Wallison.

Entenda o caso

Jhei e o marido saíram de dentro do carro após o nível da água aumentar de forma a invadir o interior do veículo. Eles conseguiram se segurar no carro, mas após uma colisão com outro veículo a influenciadora foi arrastada pela enxurrada.

Pessoas que presenciaram a cena chegaram a tentar socorrer o casal com o uso de uma escada, mas não conseguiram. A ação e o momento em que Jhei é arrastada pelas águas foi registrado por uma filmagem de celular, que chegou a ser compartilhada nas redes sociais. As informações são da CNN Brasil.