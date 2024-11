Saiba quem é Jhei Soares, a influenciadora que morreu após ser levada por enxurrada em Minas Gerais

A influenciadora digital Jeniffer Soares Martins, a Jhei Martins, morreu afogada na madrugada deste domingo, 24 de novembro, em Uberlândia, Minas Gerais. Conforme informações do G1, ela e o marido foram surpreendidos por uma enxurrada enquanto passavam de carro pela Avenida Rondon Pacheco. Em desespero os dois saíram do carro e apesar do esforço de populares em tentarem resgatar o casal, os dois foram levados pelas águas.

Jhei tinha 28 anos e era casada com Wallion Lima. Nas redes sociais ela mantinha um perfil chamado “Jhei Soares – Provador Fashion” e tinha mais de 62 mil seguidores. A morte da jovem foi confirmada pela família. “A falta que você fará Jeniffer, será imensurável. Sentiremos para sempre sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou”.

Tentativa de resgate

Segundo informações, Jhei foi arrastada por aproximadamente 300m e chegou a ser socorrida e reanimada pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros. Apesar dos esforços ela acabou morrendo. Conforme o Instituto Médico Legal (IML), a vítima faleceu em decorrência de afogamento e politraumatismo.

O velório da influenciadora acontece na Paz Universal, e o sepultamento está previsto para hoje (24) no Cemitério Campo do Bom Pastor.