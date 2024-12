Mãe e filho seguem desaparecidos após serem arrastados por enxurrada no interior de SP

Karen Silva e seu filho Josué, de 5 anos, estão desaparecidos desde o final da tarde do dia 3 de dezembro. Mãe e filho são bolivianos e estavam hospedados em um hotel próximo ao local em que foram arrastados por uma enxurrada em Ibitinga, no interior de São Paulo. De acordo com o G1, as informações foram confirmadas pelas equipes que trabalham na localização e resgate.

ANÚNCIO

Leia também:

Os dois forram arrastados por uma enxurrada ao tentarem atravessar a Avenida Carolina Geretto Dall’Acqua, e acabaram caindo no Córrego Saltinho. A Polícia Milita foi acionada e esteve no hotel para tentar contato com familiares de Karen e Josué.

Buscas interrompidas pela chuva

Segundo o Corpo de Bombeiros de Ibitinga, a busca pelas vítimas foi retomada na manhã desta quarta-feira, dia 4 de dezembro. As operações precisaram ser interrompidas na noite de terça-feira devido ao alto volume de água no córrego e à baixa visibilidade no local.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a cidade de Ibitinga registrou um volume de chuvas de 18,5 mm nas 24 horas que antecederam o ocorrido.