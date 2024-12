Campos do Jordão registra quedas de árvores e deslizamentos de terra devido às fortes chuvas

Queda de árvore em Campos do Jordão.

A cidade de Campos do Jordão segue em alerta para deslizamentos de terra e incidentes naturais causados pelo alto índice de chuvas que atinge a região desde a última terça-feira, dia 3 de dezembro. De acordo com o G1, ao menos três ocorrências já foram registradas entre a noite passada e o início desta quarta-feira (4).

Conforme informações da Defesa Civil de São Paulo, a cidade de Campos do Jordão tem o segundo maior acumulado de chuva do estado nas últimas 24 horas, somando aproximadamente 100 milímetros. Com a intensidade das chuvas, o município entrou em estado de alerta para desastres naturais, como queda de árvores e deslizamentos de terra.

Ocorrências registradas

Segundo a reportagem, ao menos 3 ocorrências foram registradas nas últimas horas. No bairro Parque Rancho Alegre, uma árvore de grande porte caiu na fiação elétrica. No Bairro Britador, o mudo de uma casa desabou por conta das fortes chuvas e do vento intenso. Apesar dos estragos causados, não foram registrados feridos, desabrigados ou desalojados devido ao incidente.

De acordo com a Defesa Civil, também foi registrado um deslizamento de terra que cobriu o escadão.