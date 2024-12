Quarta-feira será nublada e com garoas isoladas em São Paulo, diz meteorologia

Após dois dias de chuvas fortes, as chuvas começam a diminuir e a previsão para a cidade de São Paulo nesta quarta-feira é de céu encoberto com potencial de chuviscos isolados, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

ANÚNCIO

Apesar da instabilidade, não há previsão de chuva forte em nenhuma área da Capital, segundo o CGE.

A temperatura também continua amena e a máxima do dia não deve passar dos 20º C, de acordo com os dados meteorológicos.

LEIA TAMBÉM:

Falha de sinalização prejudica circulação dos trens da Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo

Na quinta-feira, as chuvas começam a diminuir e a temperatura começa a subir gradativamente. O dia deve começar com a mínima de 17º C com vento soprando do mar para a costa, mas o sol já começa a aparecer entre as nuvens e permite que a temperatura suba um pouco mais, chegando a 24º C no período da tarde.

Ciclone Bomba

Um ciclone bomba que se formou no extremo sul do Atlântico se intensificou de forma considerada impressionante pelos meteorologistas, com seu centro a cerca de 2,5 mil quilômetros a sudeste do Rio Grande do Sul. Em função da distância, não oferece risco para o território brasileiro.

ANÚNCIO

Esse ciclone foi o responsável pela formação da frente fria que atingiu o Rio Grande do Sul, levando fortes temporais, ventos acima de 100 km/h e muito frio.

De acordo com os meteorologistas, a pressão que o ciclone atingiu nesta terça-feira é semelhante a de um furacão de categoria 4.