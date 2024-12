Falha de sinalização prejudica circulação dos trens da Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo

Uma falha no sistema de sinalização e controle de movimentação dos trens afeta a circulação na Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (4). As locomotivas operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em todas as plataformas. Por conta dos problemas, há reflexos na Linha 1-Azul, que também registra maior lentidão.

Passageiros reclamam das falhas em postagens nas redes sociais (veja abaixo):

De acordo com o Metrô, o problema começou às 6h38 e afeta a operação entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente. A companhia ressalta que os técnicos trabalham para resolver a falha.

“Os trens da Linha 2-Verde estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas desde às 6h38 em razão de uma falha no sistema de sinalização e controle de movimentação dos trens. O Metrô trabalha para normalizar a circulação e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados”, informou a companhia.

Por volta das 7h30, o Metrô acionou os ônibus do sistema Paese. Assim, é realizado o transporte dos passageiros em toda a extensão da Linha 2-Verde, sendo 20 coletivos em cada sentido.

Morte de passageiro em estação

A Polícia Civil investiga a morte de um passageiro que foi imobilizado e agredido por agentes de segurança na estação Carapicuíba da Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, na Grande São Paulo.

Um vídeo mostra o momento em que a vítima tentou passar por debaixo de uma catraca, quando levou uma rasteira e depois foi chutada na região da cabeça (assista abaixo). A concessionária diz que o homem que cometeu as agressões seria um guarda civil metropolitano à paisana, que não prestava serviços no local.

O caso ocorreu no último dia 11 de novembro, mas só agora as imagens foram reveladas. A vítima foi identificada como Jadson Vitor de Sousa Pires, de 30 anos.

O vídeo mostra que, já desacordado, o passageiro foi arrastado pelos agentes pelas pernas e, depois de algum tempo, eles perceberam que ele estava inconsciente e passaram a realizar massagens cardíacas.

No fim, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e levou o rapaz até o Pronto Socorro Cohab II, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a ViaMobilidade lamentou a morte do passageiro e disse que repudia qualquer forma de violência. Informou também que abriu uma sindicância interna para apurar o caso e que os agentes envolvidos foram preventivamente afastados das funções.

A concessionária explicou que Jadson estava “bastante agitado” quando entrou na estação e “não respondia às orientações”, sendo contido por agentes de segurança da ViaMobilidade e por agentes da Guarda Civil Metropolitana. “Após mal súbito, recebeu os primeiros-socorros ainda no local e foi encaminhado pelo Samu a uma unidade de pronto-atendimento, onde foi constatado o óbito”.

A ViaMobilidade ressaltou, ainda, que o “homem de camiseta preta é Agente da Guarda Civil que estava em atuação à paisana, sem qualquer relação com a operação da concessionária”.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as imagens foram analisadas pela polícia, que intimou os envolvidos para os devidos esclarecimentos sobre os fatos.

A pasta destacou, ainda, que os laudos periciais solicitados estão em elaboração e serão anexados ao inquérito assim que concluídos. Por fim, a SSP-SP esclareceu que a natureza inicial da ocorrência poderá ser alterada se surgirem novas evidências.