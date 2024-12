Homem morto após ser esganado por segurança na estação em SP ia sacar FGTS: “Era um paizão”

Um homem morreu após ser esganado por seguranças da ViaMobilidade na estação de trem de Carapicuíba, da Linha 8-Diamante, na Grande São Paulo, segundo o g1. De acordo com a matéria, a vítima estava a caminho para dar entrada no seguro do FGTS. O crime, noticiado nesta terça-feira (3), aconteceu em 11 de novembro depois de o Bom dia SP, da TV Globo, divulgar o episódio.

Segundo Renata Santos de Sousa Pires, esposa da vítima, Jadson Vitor de Sousa Pires, o marido era um “homem incrível”.

“Ele era um paizão. Era um marido muito bom, um cara muito trabalhador, muito esforçado, um ser humano incrível. Ele era tudo para mim e para a minha filha. Hoje está sendo muito difícil tudo o que está acontecendo e o que eu clamo é por Justiça. Ele não merecia isso”, disse.

Segundo o relato da esposa, ela perdeu o contato com Jadson após ele comunicar que sua moto foi roubada.

“Ele tinha acabado de sair da empresa, tinha 11 dias que ele tinha acabado de sair da empresa. Ele saiu no dia 30 de outubro. Eu só fui conseguir ter contato com ele a tarde, que ele tinha dito que tinham roubado a moto dele. Ele tinha uma moto que foi roubada. Nisso, eu não tive mais contato com ele. Ele desligou o celular”, contou.

Conforme o exame necroscópico, o Instituto Médico Legal (IML) aponta a morte de Jadson por asfixia mecânica em decorrência de esganadura. O caso ainda é investigado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública ao g1, os registros foram avaliados pela Polícia Civil, resultando em uma intimação aos envolvidos depoimento.

“Os laudos periciais solicitados estão em elaboração e serão anexados ao inquérito assim que concluídos. Importante esclarecer que, se necessário, a natureza inicial da ocorrência poderá ser alterada diante de novas evidências, sem qualquer prejuízo ao inquérito.”

Os seguranças, em depoimento, relataram que a vítima parecia estar sob efeito de entorpecentes “alegando que tinha tido objetos furtados e falando coisas sem sentido”. Jadson também teria tentado entrar na estação sem o bilhete da passagem de transporte.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos agentes relatou que uma “força moderada” foi utilizada para conter Jadson. Segundo o documento, o homem teria convulsionado e vomitado, ficando inconsciente na ocasião.

A companhia declarou repúdio a qualquer tipo de violência, reforçando esse princípio em seus treinamentos e protocolos de segurança em nota. Após o ocorrido, segundo a concessionária, medidas imediatas foram tomadas: registro de boletim de ocorrência, instauração de sindicância interna e afastamento preventivo dos envolvidos.