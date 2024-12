Homem de 49 anos é preso em flagrante no interior de SP após agredir a companheira com socos e ameaçar policiais de morte

Na madrugada da última terça-feira, dia 03 de dezembro, um homem, de 49 anos, foi preso após agredir a companheira dentro de casa e ameaçar policiais militares de morte durante abordagem, em São José do Rio Preto, município localizado no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher, que não teve a identidade divulgada, acionou a Polícia Militar e disse que o companheiro a agrediu com socos no braço, na cabeça e também a esganou.

Durante o relato, o homem disse que atearia fogo na casa e mataria a vítima se ela fosse até a delegacia. Ele precisou ser imobilizado por conta da agressividade. Porém, disse aos policiais que os mataria quando saísse da cadeia.

A mulher também relatou à polícia que foi ameaçada pelo suspeito com uma faca e que ele toma remédios controlados.

De acordo com ela, o episódio de agressão aconteceu após o homem misturar a medicação com bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante.

Já a mulher, fez um pedido de medida protetiva de urgência contra o companheiro. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.