Após ser ameaçada pelo ex-companheiro, jovem grávida entra em trabalho de parto em MG

No último domingo, dia 01 de dezembro, uma jovem, de 26 anos, foi ameaçada pelo ex-companheiro, no bairro Açude, em Itajubá, município no estado de Minas Gerais, localizado no sul mineiro. Grávida, a vítima entrou em trabalho após o episódio. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito, que não teve a identidade divulgada, não se conformava com o fim do relacionamento com a jovem, e teria chutado o portão da casa dela e a ameaçado de morte. Ele foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com a PM, durante a ocorrência, a vítima entrou em trabalho de parto, foi socorrida e encaminhada para um hospital. As autoridades não souberam informar de quantos meses a jovem estaria e se o homem é o pai do bebê. Não há informações sobre o estado de saúde dela e da criança.

Outras passagens criminais

Durante a abordagem, a Polícia Militar descobriu que o suspeito tinha passagens por tráfico de drogas e utilizava um apartamento abandonado para guardar os entorpecentes.

Os militares então foram até o local e apreenderam drogas, munições, rádios e outros materiais.

O homem foi preso em flagrante por ameaça, tráfico de drogas e posse de arma ou munição. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade.

