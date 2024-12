Marido alega que atropelou e matou mulher de propósito ‘por causa de traição’; vídeo mostra o crime

A Polícia Civil segue investigando a morte de Amanda Farias de Araújo, de 27 anos, que foi atropelada de propósito pelo marido, o gerente de supermercado James Cristian dos Reis, de 46, em Franca, no interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram quando o homem jogou um furgão contra a vítima, que não resistiu. Ele fugiu do local, mas foi preso horas depois e alegou que cometeu o crime após descobrir uma traição.

“Ele informou que descobriu uma traição recente, perdoou a mulher uma vez, tentou reconciliar, porém, ao que parece, ela continuou mantendo esse relacionamento extraconjugal. Ele disse que mexeu no celular dela, pegou várias mensagens e, segundo ele, instalou uma câmera com microfone na casa e flagrou algumas conversas dela com o suposto amante”, disse o delegado Gabriel Fernando Tomaz da Silva, em entrevista ao site G1.

O atropelamento ocorreu no cruzamento da Rua Emília Marcondes Luz com a Rua Paulo Balbuino Cintra Mendes, no bairro Paulistano, por volta das 18h da última sexta-feira (29). Câmeras de segurança flagraram o momento em que Amanda caminhava até o cruzamento, sendo que um furgão branco a atingiu na calçada e ainda bateu contra uma árvore, arrastando as duas por alguns metros (veja abaixo).

Depois do atropelamento, James desceu do veículo e foi até Amanda, que ficou embaixo da árvore. O homem, que vestia uma camisa azul, observou a cena, caminhando com as mãos na cintura, enquanto vizinhos chegam e começam a se mobilizar. Ele então se aproveitou da confusão e fugiu do local em direção a uma mata. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Prisão do suspeito

Horas depois, a Polícia Militar prendeu James. Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, acionou a corporação na Praça Monteiro Lobato, denunciando que um homem havia tentado roubar o carro dela. De acordo com a testemunha, o gerente de supermercado disse que tinha matado a própria mulher e exigiu as chaves do veículo.

Logo depois James foi preso. Na delegacia, ele confessou que atropelou Amanda de propósito, pois ela mantinha um caso extraconjugal.

O delegado determinou a prisão em flagrante de James por feminicídio e tentativa de roubo. Ele ainda pediu à Justiça a decretação da prisão preventiva do gerente de supermercado.

A defesa do homem não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.