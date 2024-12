Chuvas colocam cidades do estado de São Paulo em alerta para possíveis deslizamentos de terra

As cidades de Ubatuba, São Sebastião e Campos do Jordão receberam um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para possíveis riscos de deslizamentos de terra entre a terça (3) e quarta-feira (4) desta semana. De acordo com o G1, as cidades estão entre os municípios que mais registraram chuva no estado de São Paulo dentro das últimas 24 horas.

ANÚNCIO

Leia também: Quarta-feira será nublada e com garoas isoladas em São Paulo, diz meteorologia

Por sua vez, as regiões do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira seguem sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) visto que ainda há o risco de chuvas fortes na região durante esta quarta-feira, dia 4 de dezembro.

Histórico de problemas com chuvas

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo acontecem por causa de um canal de umidade formado pela passagem de uma frente fria. Desta forma, alguns municípios do estado já registraram altos índices de chuva nas últimas 24 horas. No caso de Ubatuba, São Sebastião e Campos do Jordão, os volumes registrados foram os seguintes:

Campos Do Jordão: 100 milímetros

100 milímetros Ubatuba: 87 milímetros

87 milímetros São Sebastião: 100 milímetros

Vale lembrar que as três cidades citadas já possuem histórico de problemas relacionados com o alto volume de chuvas, reforçando o alerta emitido.