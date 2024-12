Centro de monitoramento emite alerta para deslizamento no Litoral Norte de SP

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerto de risco geológico e hidrológico para a região norte do litoral de São Paulo, em função da forte chuva que caiu nesta terça-feira e a previsão de mais chuva para hoje.

ANÚNCIO

De acordo com o Cemaden, existe risco de deslizamentos de terra nas áreas de encostas, alagamentos e enchentes em toda a faixa que vai do litoral norte, Vale do Paraíba até região metropolitana do Rio de Janeiro.

Além do solo já estar encharcado pelas chuvas de ontem e segunda-feira, o Cemaden alerta para a possibilidade de mais chuva nesta quarta, com acumulados de 50 mm a 100 mm, aumentado o risco de desastre.

A CCR RioSP disse que está monitorando a situação da rodovia Rio-Santos (BR-101) entre Ubatuba e Paraty e fará interdições na pista caso o risco aumente nas próximas horas.

LEIA TAMBÉM:

Chuvas colocam cidades do estado de São Paulo em alerta para possíveis deslizamentos de terra

Pai de jovem arremessado de ponte questiona ação de policial militar: “É inadmissível, não existe isso aí”

ANÚNCIO

Testemunha fala sobre homem morto em estação de trem em SP: “Não estava violento, apenas assustado”

A previsão de hoje para o litoral norte, de acordo com a Cimatempo, é de chuva forte em Ubatuba, com acumulados de até 113,8 mm, nível considerado extremamente alto, e de 87,2 mm em São Sebastião. A previsão de chuva é para todos os períodos do dia.

NA CAPITAL

Para a cidade de São Paulo, a previsão é de chuva fraca e intermitente durante todo o dia, com céu nublado e temperatura na faixa dos 20º C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.