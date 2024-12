Jovem que teve reação ao cheirar pimenta está com dificuldade respiratória: “Vamos continuar orando”

Thais Medeiros de Oliveira, de 27 anos, voltou a ser internada em Goiânia e foi diagnosticada com 'início de pneumonia', diz família

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 27 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, segue internada no Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação (Crer), em Goiânia, em Goiás, tratando um quadro inicial de pneumonia. O padrasto dela, Sérgio Alves, disse nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (6), que a jovem está com dificuldade respiratória e faz uso de oxigênio.

“Ontem [quinta-feira] a Thais não estava muito bem, ela não está respirando sozinha, espontaneamente, está com um pouco de dificuldade na parte respiratória (...) Nada muito grave, mas ela está passando por exames, pessoal do Crer está cuidando muito bem dela, está sendo bem assistida, mas está passando por essa instabilidade respiratória. Mas está medicada, usando oxigênio para auxiliar. A gente fica aflito, mas está tudo certo. Vamos continuar orando, pedindo a Deus”, disse Sérgio.

Conforme os familiares, Thais começou a apresentar febre e precisou ser hospitalizada na última segunda-feira (2), quando foi diagnosticada com “início de pneumonia”.

“Ela deu início de pneumonia no pulmão do lado esquerdo, está sendo medicada, tomando antibióticos, tá dando febre e isso deixa a gente muito preocupado. Vamos entregar na mão de Deus”, afirmou o padrasto nas redes sociais, destacando que a mãe da jovem, Adriana Medeiros, a acompanha durante a internação.

Luta por homecare

A família de Thais luta na Justiça para que a Prefeitura de Goiânia custeie um homecare para a jovem. Em novembro de 2023, uma decisão determinou a medida, mas ela não foi cumprida até agora.

A medida determinou que a administração municipal inclua a jovem nos serviços da Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), com atendimento nas áreas de fisioterapia e enfermagem, além do serviço de transporte para consultas ou tratamentos em unidades de saúde.

No entanto, a prefeitura alega que Thais não se enquadra nos requisitos e não cumpriu a decisão judicial. A administração afirma que ofereceu acompanhamento domiciliar por meio visitas de equipe multidisciplinar de saúde, mas os parentes da jovem não aceitaram.

No dia 16 de setembro, a família fez um pedido à Justiça Federal, para que a prefeitura seja obrigada a fornecer o homecare e segue no aguardo de um parecer.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na UTI.

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

Desde o episódio, Thais teve várias idas e vindas ao hospital, sendo só em Unidades de Terapia Intensiva foram mais de 80 dias de internação.