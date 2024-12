No ano, mortes pela PM em São Paulo aumentaram 46%

Dados do Ministério Público apontam que as mortes cometidas por policiais militares no estado de São Paulo aumentaram 46% até 17 de novembro deste ano, se comparado a 2023.

ANÚNCIO

De janeiro a 17 de novembro deste ano, 673 pessoas foram mortas por policiais militares, contra 460 nos 12 meses do ano passado. Dessas 673 mortes, 577 foram praticadas por policiais em serviço, ou seja, trabalhando, e 96, de folga. Média de duas pessoas mortas por dia.

Nos últimos quatro meses, casos de violência policial em todo o estado repercutiram entre autoridades e entidades de direitos humanos.

Leia mais:

Testemunhas relatam que homem arremessado em ponte por PM saiu andando com a cabeça machucada

PM afasta 13 agentes após homem ser jogado de ponte na Zona Sul de SP; vídeo mostra a ação

Casos como o de tiros na cabeça de suspeito rendido; spray de pimenta no rosto de morador de Heliópolis; morte de uma mulher na garupa de uma moto durante troca de tiros; mãe e irmão agredidos por PMs durante velório; o menino de 4 anos morto em confronto policial; do estudante de medicina morto desarmado durante abordagem em um hotel em São Paulo; do homem negro executado pelas costas em frente a mercado; além do homem jogado do alto de uma ponte na zona sul.