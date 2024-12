Mega-Sena: bolada sai para Araras, no interior de São Paulo

Três cotas de um bolão feitas na cidade de Araras, no interior de São Paulo, abocanharam o grande prêmio de R$ 74.745.172,19 que a Mega-Sena pagou nesta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 01, 20, 32, 43, 57, 59

Além dos grandes ganhadores, quarenta apostas acertaram a quadra e cada uma delas vai levar R$ 100.231,07. Na quadra, 4.013 apostas vão ganhar R$ 1.427,23.

PRÓXIMO SORTEIO

O sorteio da Mega volta na quinta-feira, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. Quem for tentar a sorte deve fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.

Mega-Sena da Virada

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como nos concursos normais, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, ele não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.