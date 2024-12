Após ter mal súbito, jovem de 21 anos morre enquanto fazia prova para tirar a CNH no interior de SP

Na manhã desta terça-feira, dia 03 de novembro, um jovem, de 21 anos, teve um mal súbito e morreu enquanto realizava a prova para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

ANÚNCIO

O caso aconteceu em Lorena, município no interior do estado de São Paulo, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As informações são do portal G1.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o jovem, identificado como Yago Henrique Lopes, passou mal enquanto tentava tirar habilitação para conduzir moto. Ainda de acordo com o documento policial, ele estava realizando a prova prática, quando “apresentou mal súbito e, em seguida, sofreu uma queda”.

Yago Henrique chegou a ser encaminhado para a Santa Casa do município, mas não resistiu e morreu. O velório dele aconteceu às 18h desta terça-feira, no Velório Memorial de Lorena, que fica perto do acesso para a cidade de Canas.

O caso foi registrado como morte suspeita. As equipes do 2º Distrito Policial de Lorena vão investigar o que pode ter provocado o mal súbito no rapaz.

O que diz a autoescola

A autoescola que o jovem fazia a prova, “Centro de Formação de Condutores ‘AB’ João Paulo ll”, lamentou a morte do aluno através das redes sociais.

“A autoescola manifesta sua profunda solidariedade aos familiares e amigos do nosso aluno, que infelizmente faleceu durante o exame prático veicular. Nesse momento de dor, expressamos nossos sentimentos e apoio à família”, escreveu o comunicado.

ANÚNCIO

Leia também:

Homem de 49 anos é preso em flagrante no interior de SP após agredir a companheira com socos e ameaçar policiais de morte

Homem morto após ser esganado por segurança na estação em SP ia sacar FGTS: “Era um paizão”