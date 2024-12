Mega-Sena tem prêmio milionário! Veja se acertou as seis dezenas da sorte

No sorteio de hoje da Mega-Sena, quem acertar as seis dezenas marcadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 74,7 milhões.

É tanto dinheiro que se um ganhador levar toda a bolada e resolver se aposentar pode apenas deixá-lo na poupança, investimento mais conservador do mercado, e ainda assim vai faturar cerca de R$ 420 mil de juros no primeiro mês sem suar a camisa.

VEJA AS SEIS DEZENAS SORTEADAS PARA A MEGA-SENA NESTA TERÇA-FEIRA:

01, 20, 32, 43, 57, 59

O QUE DEU NO SÁBADO?

No sorteio do último sábado o prêmio não saiu para nenhum apostador. Trinta e seis apostas, entretanto, faturaram a quina e cada uma levou para casa R$ 120.206,97.

Na faixa da quadra foram 4.510 apostas premiadas, cada uma com R$ 1.370,74

Mega-Sena da Virada

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como nos concursos normais, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, ele não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.