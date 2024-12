Mega-Sena: hoje tem sorteio de R$ 76 milhões

Amantes da Mega-Sena têm hoje a oportunidade de tentar a sorte e levar para casa um prêmio estimado em R$ 76 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

O sorteio ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

A aposta simples da Mega custa R$ 5 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo da Caixa.

LEIA TAMBÉM:

Família vai ao velório errado e descobre que parente verdadeira não está morta, em SP

QUANDO DÁ DE JUROS O PRÊMIO APLICADO?

O prêmio da Mega-Sena vai garantir ao ganhador uma aposentadoria gorda e tranqüila. Caso o prêmio tenha apenas um ganhador e ele resolve investir todo o dinheiro na poupança, levaria para casa todos os meses cerca de R$ 433 mil de juros, rendimento isento de Imposto de Renda.

Mega-Sena da Virada

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

ANÚNCIO

Assim como nos concursos normais, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, ele não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.